Musk ritira l'offerta per l'acquisto di Twitter; titolo crolla in borsa

Twitter "non ha rispettato gli obblighi contrattuali e non ha fornito le informazioni richieste", così Elon Musk ha ritirato l'offerta da 44 miliardi per acquistare la società. È quanto si legge nella lettera inviata dall'avvocato del patron della Tesla all'ufficio legale della società di cui la Sec, la società che controlla la Borsa Usa, ha ricevuto una copia. Immediata la replica del social media che ha annunciato di voler fare causa. Come anticipato due giorni fa dal Washington Post, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i dati forniti da Twitter sugli account spam che, secondo Musk, non erano verificabili. Il social media ribadisce da tempo che gli account spam o falsi sono il 5% del totale, mentre Musk è convinto che sono molti di più. "In alcuni casi Twitter ha ignorato le richieste di Musk, in altri le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in altre occasioni ancora ha fornito informazioni incomplete o inutilizzabili", si legge ancora nella lettera dell'avvocato. Così dopo mesi di tira e molla, Murk avrebbe deciso di non acquistare Twitter, forse definitivamente. Ma, visti i tanti annunci e le altrettanti smentite, non si ci sarebbe da stupire se il miliardario tornasse sui suoi passi. Intanto, come prima conseguenza, le azioni di Twitter Inc. sono crollate del 9% nel trading post-chiusura della borsa.