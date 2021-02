Myanmar: colpo di stato, arrestata Aung San Suu Kyi

Colpo di stato in Myanmar, dove il capo del governo 'di fatto' Aung San Suu Kyi è stata arrestata dalle forze armate. Lo ha annunciato Myo Nyunt la portavoce della Lega nazionale per la democrazia (LND), partito della premio Nobel. Aung San Suu Kyi sarebbe detenuta a Naypyidaw, capitale del Paese. L'esercito ha imposto lo stato di emergenza per un anno. I militari denunciavano da tempo irregolarità avvenute durante le elezioni legislative di novembre, vinte proprio dall'LND.





Aung San Suu Kyi ha esortato il popolo birmano a "non accettare il colpo di Stato": lo ha riferito il partito della leader birmana.