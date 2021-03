Myanmar: proseguono le proteste contro il golpe. Nella notte altre vittime

In Myanmar proseguono le proteste contro il colpo di stato dei militari del primo febbraio. Tre manifestanti sarebbero stati uccisi nella notte a Rangoon, a seguito dell'arresto da parte delle forze di polizia; mentre centinaia di persone hanno sfidato il coprifuoco per tenere veglie in onore delle vittime della repressione. Fino ad ora oltre 70 persone avrebbero perso la vita nel corso delle manifestazioni; più di 2.000 gli arresti. Nel frattempo in centinaia di migliaia continuano a riunirsi in tutto il Paese per chiedere il rilascio di Aung San Suu Kyi e il ritorno alla democrazia.