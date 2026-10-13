Nasce La Stampa USA: l'eccellenza e il futuro dell'Italia sbarcano in America

Debutta oggi "La Stampa USA", il nuovo portale digitale interamente in lingua inglese nato per raccontare l'eccellenza e l'attualità italiana al grande pubblico degli Stati Uniti. Il progetto, ideato dal Gruppo SAE, è stato presentato ufficialmente al Waldorf Astoria di New York dai vertici editoriali Alberto Leonardis e Maurizio Molinari. L'obiettivo principale della testata è creare un ponte culturale ed economico tra i due Paesi, offrendo uno spazio di visibilità cruciale per le piccole e medie imprese italiane in un mercato strategico per l'export. Grazie a una redazione basata a New York, il sito unirà le storiche firme italiane a giornalisti americani per garantire un linguaggio e un ritmo adatti al pubblico d'oltreoceano. L'offerta informativa non si limiterà al web, ma si svilupperà anche attraverso formati audio e canali social dedicati. Ricordiamo che il Gruppo SAE ha in essere un rapporto di collaborazione con San Marino RTV che prevede lo scambio di contenuti editoriali e la partecipazione delle firme storiche del Gruppo SAE nei programmi televisivi di RTV.







