Nasce La Stampa USA: l'eccellenza e il futuro dell'Italia sbarcano in America Il progetto del Gruppo SAE presentato al Waldorf Astoria di New York.

Debutta oggi "La Stampa USA", il nuovo portale digitale interamente in lingua inglese nato per raccontare l'eccellenza e l'attualità italiana al grande pubblico degli Stati Uniti. Il progetto, ideato dal Gruppo SAE, è stato presentato ufficialmente al Waldorf Astoria di New York dai vertici editoriali Alberto Leonardis e Maurizio Molinari. L'obiettivo principale della testata è creare un ponte culturale ed economico tra i due Paesi, offrendo uno spazio di visibilità cruciale per le piccole e medie imprese italiane in un mercato strategico per l'export. Grazie a una redazione basata a New York, il sito unirà le storiche firme italiane a giornalisti americani per garantire un linguaggio e un ritmo adatti al pubblico d'oltreoceano. L'offerta informativa non si limiterà al web, ma si svilupperà anche attraverso formati audio e canali social dedicati. Ricordiamo che il Gruppo SAE ha in essere un rapporto di collaborazione con San Marino RTV che prevede lo scambio di contenuti editoriali e la partecipazione delle firme storiche del Gruppo SAE nei programmi televisivi di RTV.

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