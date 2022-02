EXPO 2020 National Day: San Marino si presenta al mondo e consolida i rapporti con gli Emirati

Ha commosso tutti, nel cuore di Expo, la piazza della Connessione, il discorso dello Sceicco Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della tolleranza e Commissario generale di Expo: le sue prime parole, presentando il National Day di San Marino, sono state per Mauro Maiani, in un ricordo sentito e di profonda amicizia, seguito da un minuto di silenzio. Lo Sceicco ha poi sottolineato leNational Day: San Marino si presenta al mondo e consolida i rapporti con gli Emirati, invitando ad intensificare le collaborazioni, soprattutto nei settori del turismo e delle energie rinnovabili.



In una domenica affollata, che ha attratto moltissimi visitatori, i Capitani Reggenti hanno voluto ringraziare gli Emirati per l'umanità, la vicinanza e il supporto in questi mesi non semplici. Gli Emirati, hanno detto, potranno sempre contare sull'aiuto delle istituzioni e del popolo sammarinese. Poi le sfide per il futuro: Expo è una piattaforma per incentivare il confronto, l'innovazione, Dubai un ponte tra Oriente e Occidente, un luogo di incontro di storie, culture e tradizioni diverse, dove i Paesi possono mettere da parte i disaccordi, accettare la loro diversità e promuovere la collaborazione.

E con gli occhi di tutti puntati all'insù, sulle bandiere sammarinesi che hanno sventolato sotto la grande cupola di Al Wasl, i tamburi, le trombe e le balestre, il Titano ha portato fino a qui le sue antiche tradizioni. La giornata è proseguita con la visita al padiglione di San Marino e a quello dei padroni di casa, oltre ad un incontro al Leadership Pavilion tra la delegazione sammarinese, il Ministro Al Nahyan e Reem Al Hashimy, Direttrice generale di Expo.



Poi la festa, i balestrieri hanno attraversato le strade di Expo, tra lo stupore e la curiosità del pubblico, mentre la voce di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta accompagnate dalle musiciste di Giostremía, hanno incantato gli spettatori, in un suggestivo viaggio tra canzoni italiane e non solo. Al calar del sole, un ultimo saluto da San Marino al mondo, con la spettacolare proiezione che ha illuminato la notte dei colori del Titano.



Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato all'Istruzione e alla Cultura) e Fabio Righi (Segretario di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio)





Elisabetta Norzi



