Nato, dopo parole collaboratore Stoltenberg: "Nostra posizione su integrità Ucraina non è cambiata"

La posizione della Nato sul sostegno a sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina "è chiara e non è cambiata", afferma un portavoce dell'Alleanza atlantica dopo le polemiche per le parole di un collaboratore di Stoltenberg secondo cui "una soluzione" per l'adesione di Kiev alla Nato potrebbe essere cedere territori alla Russia. Droni ucraini abbattuti nella notte sulla regione russa di Kaluga. L'India sceglie di invitare Mosca ma non l'Ucraina al vertice del G20 del prossimo mese.

Le dichiarazioni di Stian Jenssen, direttore dell'ufficio privato del segretario Nato Stoltenberg

L''Ucraina potrebbe dover accettare di lasciare andare parte del territorio occupato dalla Russia se vuole aderire alla Nato. Queste le parole di Stian Jenssen - direttore dell'ufficio privato del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg - che ieri ha parlato ai media norvegesi in una tavola rotonda. "Penso che una soluzione potrebbe essere che l'Ucraina rinunci al territorio e ottenga in cambio l'adesione alla Nato", ha detto Jenssen citato dal giornale norvegese Vg, ribadendo in ogni caso la linea di Stoltenberg secondo cui "deve spettare all'Ucraina decidere quando e in quali condizioni negoziare" con Mosca per la fine della guerra.