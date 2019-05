Nato il royal baby di Harry e Meghan, è maschio

È maschio il primo Royal Baby del principe Harry e di Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex. L'ex attrice californiana l'ha dato alla luce in queste ore, secondo quanto annunciato oggi dallo stesso Harry. Il piccolo e la mamma stanno bene, ha precisato. Il neonato, primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, diventa settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry.

"Sono entusiasta di annunciare che è un bambino". Così il principe Harry ha reso nota oggi la nascita del suo primogenito, precisando che è ancora presto per svelarne il nome e che "ci sarà tempo" fino al battesimo previsto per giugno. "È la più incredibile esperienza che potessi immaginare", ha proseguito Harry, emozionato e sorridente, rivolgendosi ai giornalisti schierati di fronte alla residenza dei duchi di Sussex di Frogmore Cottage, vicino al castello di Windsor, e dicendosi "al settimo cielo". "Come una donna possa fare ciò che fate va oltre la mia comprensione", ha poi osservato. Il principe si è quindi dichiarato "orgoglioso" della moglie. "Entrambi siamo assolutamente elettrizzati e grati per tutto l'amore e il sostegno ricevuto da ciascuno, è meraviglioso e vogliamo condividere (questo momento) con tutti", ha proseguito rivolgendosi sia al pubblico sia ai media. Sul profilo Instagram dei duchi di Sussex è intanto comparso un cartoncino virtuale con scritto "It's a boy!" su sfondo azzurro.