GUERRA IN UCRAINA NATO: nel 2024 maxi manovra anti Mosca Tra oggi e domani in programma l'incontro tra Putin e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un

È già arrivato a Vladivostok il presidente russo Putin, dove parteciperà al forum economico orientale. Numerosi gli incontri in programma, il tutto mentre il leader della Corea del Nord Kim Jong-un è in viaggio proprio verso la città del lontano oriente russo. Secondo i media sud coreani Kim avrebbe lasciato Pyongyang ieri sera su un treno privato e tra oggi e domani incontrerà Putin.

Mosca intanto rivendica la vittoria del partito di Putin alle elezioni nei territori annessi all'Ucraina, con oltre il 70%. Le regioni interessate sarebbero quattro: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, dopo un voto molto controverso. "Un successo straordinario per la partecipazione popolare", dice Mosca. Ma nelle altre 48 regioni, repubbliche e territori russi in cui si è svolta la tornata amministrativa - oltre alla Crimea annessa nel 2014 - l'assenza di una vera opposizione e il giro di vite su media e voci critiche del potere hanno creato un clima di apatia che ha tenuto molti elettori lontani dalle urne.

Intanto come riporta il Financial Times la Nato si prepara alla più grande esercitazione di comando congiunto dai tempi della Guerra Fredda. All'esercitazione, pianificata per respingere un'eventuale aggressione russa contro uno dei membri dell'alleanza, parteciperanno più di 40.000 truppe. L'operazione inizierà nella primavera del 2024 e includerà tra le 500 e le 700 missioni di combattimento aereo, coinvolgendo più di 50 navi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: