NATO si allarga: oggi a Madrid anche Svezia e Finlandia

Caduto il veto turco, oggi al vertice di Madrid i leader della Nato inviteranno Svezia e Finlandia nell'alleanza. Presente da remoto anche Zelensky. Come al massimo farà Putin al G20, dice Draghi scatenando l'ira del Cremlino. Il presidente russo oggi in Turkmenistan.

Probabilmente il più importante summit dell'Alleanza Atlantica dalla fine della Guerra Fredda. Definitivamente spazzata via – con il conflitto in Ucraina - l'illusione della “Fine della storia”; disarticolato il precedente ordine globale. E non è certo un caso l'arrivo nella Capitale iberica di leader di Paesi rivali della Cina nel più strategico dei quadranti: l'Indo-Pacifico. Ma la sfida più immediata è rappresentata dalla Russia; come ribadito anche nel G7 in Germania: prologo del vertice madrileno. Il futuro dispiegamento di oltre 300.000 unità di forze ad “alta prontezza”, conferma una riacquisita centralità della NATO nel Vecchio Continente; con quella che è de facto una nuova cortina di ferro: dal Baltico al Mar Nero