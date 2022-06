Nato: verso l'ingresso di Finlandia e Svezia, critiche da Russia e Cina

È già stato definito un vertice “storico” quello dei Paesi Nato in corso a Madrid. In giornata dovrebbe arrivare la decisione di invitare Finlandia e Svezia a diventare membri dell'Alleanza. Superato l'impasse con la Turchia, che con gli altri due Stati ha firmato un memorandum d'intesa con una serie di richieste, ora si va verso l'allargamento. Sulla portata storica del summit si è soffermato lo stesso segretario generale Stoltenberg. La Russia pone una “minaccia diretta alla nostra sicurezza”, ha aggiunto. “Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa”, ha dichiarato il presidente Usa Biden, con capacità difensive aggiuntive in Germania e Italia.

Dall'altra parte, arrivano le critiche della Russia. Per Mosca l'allargamento della Nato è una mossa “destabilizzante”. Per la Cina l'espansione creerà nuove tensioni. L'Alleanza, afferma Pechino, continua a “sostenere lo scontro di gruppo”. La Cina ha poi parlato di “mentalità da Guerra Fredda”, con riferimento al G7.

Nel frattempo, sul campo di battaglia ucraino si continua a combattere. Diffuse le immagini dell'attacco al centro commerciale di Kremenchuck. Le autorità dell'area di Mykolaiv segnalano tre morti e cinque feriti in un attacco, presumibilmente con un missile, contro un palazzo nella città. Due decessi per bombardamenti anche nella regione di Sumy, nella zona nord-orientale.