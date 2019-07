Naufragio davanti alla Libia, si teme una strage di 150 morti

Un gruppo di 76 migranti è stato salvato nella zona di ricerca e salvataggio di competenza di Malta, a sud dell'isola. Lo riportano i media maltesi specificando che un portavoce delle forze armate maltesi (Afm) ha confermato che l'imbarcazione a bordo della quale erano i migranti è stata intercettata da un mezzo militare. I 76 sono tutti uomini e provengono da Ghana e Sud Sudan. E' la seconda volta in un mese che la Afm intercetta imbarcazioni in acque di competenza maltese. All'inizio del mese un gruppo di 44 persone, tra cui un bambino, è stato salvato e portato a Malta.Il barcone sarebbe partito da Khoms, oltre 100 chilometri a est di Tripoli. Secondo i sopravvissuti, a bordo si trovavano circa 300 migranti. Settanta i cadaveri che galleggiavano. Il comandante della motopesca bloccata in mare aperto: 'Non li avremmo mai lasciati alla deriva, torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremo conosciuto la loro sorte.

“L’ennesima tragedia del mare avvenuta nelle scorse ore non può che metterci di fronte alle nostre responsabilità. La morte di centinaia di uomini donne e bambini è lo specchio dell’incapacità di gestire il fenomeno migratorio”, ha affermato Raffaela Milano Direttrice Programmi Italia – Europa di Save the Children, commentando la notizia del naufragio a largo delle coste libiche diffusa in queste ore.