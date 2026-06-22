Negoziati Usa-Iran, Franco Cardini: "Trump incompetente, voci di impeachment anche tra i repubblicani"

L'intervista al professor Franco Cardini

Attenzione internazionale puntata sul rapporto Usa-Iran e la delicata trattativa per un accordo, dopo le frizioni legate alle dure parole di Trump sul negoziato. Nelle scorse ore nuove aperture, con l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori Aiea sul suo territorio. Ma cosa possiamo aspettarci? Lo abbiamo chiesto al celebre storico Franco Cardini, docente del dottorato in Scienze storiche all'Università di San Marino.

"Uno Stato solo (gli Usa, nda) come garante e ago della bilancia - commenta Cardini - non è più funzionale all'andamento del mondo. Bisogna cominciare a collaborare tra più poteri, perché ci sono poteri ormai consolidati, grandi o addirittura enormi, pensiamo solo alla Cina. Trump non sa, tecnicamente, che pesci prendere: è un incompetente. Si dice che sia un grande finanziere, un grande costruttore di imperi, ma non è vero: è l'erede di finanzieri e di costruttori di imperi. Chiaramente non regge. Ormai in Parlamento si parla di impeachment anche, addirittura, tra i repubblicani, cioè nel suo stesso partito".

"Se se ne va - prosegue lo studioso - dietro a lui non c'è quasi nessuno. Si parla di Vance, si parla di Rubio, ma non sono in grado di reggere quella popolarità che, piaccia o non piaccia, Trump ha avuto e, nonostante tutto, ha ancora. Quindi, abbiamo continui avvisi di essere vicini alla firma e, poi, smentite. C'è una grande assente: manca l'Europa. L'Europa si deve mettere in testa di riuscire a costituire una realtà politica effettiva, con una politica quanto più originale ed equidistante".

Nel video l'intervista allo storico Franco Cardini

QUI L'INTERVISTA INTEGRALE





