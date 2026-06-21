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Negoziati Usa-Iran, Trump avverte: "Se chiudete Hormuz, non avrete più un Paese". La delegazione lascia per protesta

Tra i temi principali trattati finora, oltre al Libano, le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati

21 giu 2026
Negoziati Usa-Iran, Trump avverte: "Se chiudete Hormuz, non avrete più un Paese". La delegazione lascia per protesta

Riflettori puntati sui negoziati tra Usa e Iran in Svizzera, dagli effetti imprevedibili. Il presidente americano, Donald Trump, non presente all'incontro, avverte Teheran sullo stretto di Hormuz. "Se lo chiudete - minaccia - non avrete più un Paese". Possiamo prenderci Hormuz se necessario e imporre pedaggi".

La delegazione iraniana, in segno di protesta, lascia la sede delle trattative proprio per via delle minacce di Trump. Secondo una fonte vicina al team negoziale, i colloqui sono stati interrotti e rimangono in una situazione di stallo. A confronto la delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana, con il presidente del Parlamento Ghalibaf, e i mediatori di Pakistan e Qatar. 

Tra i temi principali trattati finora, oltre al Libano, anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. In base a quanto si apprende, finora non si sarebbe parlato di nucleare.




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