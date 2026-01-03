Nel 2026 l'Emilia Romagna locomotiva d'Italia

Secondo le ultime stime della Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, l’Emilia-Romagna sarà nel 2026 la Regione con la crescita più sostenuta in Italia. A guidare questo slancio sono i settori della metalmeccanica, dell’automotive e delle biotecnologie, sostenuti da un mercato del lavoro stabile e da strategie mirate per l’innovazione e l’export.

A livello provinciale, tra le aree più dinamiche spiccano Bologna, Reggio Emilia e Ravenna, confermando la centralità della via Emilia nello sviluppo nazionale. In totale, sei delle prime quindici province più in crescita si trovano lungo questo storico asse.

Il quadro nazionale indica una crescita complessiva moderata, con la ripresa dell’export e la stabilità dei consumi delle famiglie e della pubblica amministrazione a fare da traino. Restano però persistenti le differenze tra Nord e Sud, con alcune province del Mezzogiorno ancora in difficoltà.

Il ruolo delle risorse del Pnrr sarà cruciale nei prossimi mesi, mentre l’Italia continua a confrontarsi con sfide strutturali legate alla produttività e all’efficienza della pubblica amministrazione. Nonostante questo, la prospettiva è che il 2026 possa segnare un passo avanti significativo, con l’Emilia-Romagna pronta a confermarsi leader dello sviluppo economico nel Paese.







