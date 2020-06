Nel fiume tonnellate di diesel nella Giornata mondiale dell'Ambiente

La fuga di carburante a Norilsk è stata contenuta e più di 200 tonnellate di derivati del petrolio e lubrificanti sono stati ormai raccolti. Lo ha dichiarato a Interfax un portavoce del ministero per le situazioni di emergenza. "Da questo momento la fuoriuscita di diesel è stata contenuta e sono state raccolte oltre 200 tonnellate fra carburante e lubrificanti", ha detto il portavoce. I soccorritori hanno attrezzature e strumenti speciali, tra cui barche e pompe a motore, ha detto il portavoce. "Ci sono piani per espandere la squadra di soccorso a 500 specialisti. I soccorritori aiuteranno la regione fino a quando l'area non sarà completamente ripulita", ha aggiunto.

Copernicus Sentinel-2 mission dell'Agenzia spaziale europea, Esa, ha catturato l'estensione dell'inquinamento.

A state of emergency has been declared after some 20 000 tonnes of diesel oil leaked into a river within the #ArcticCircle. The @CopernicusEU #Sentinel2 mission shows the extent of the spill, reported to have leaked to 12 km from the accident site. https://t.co/uUOsYPiVfr pic.twitter.com/BqWiSQwcRN