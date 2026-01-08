Nel suo primo Concistoro Papa Leone chiede unità ai suoi cardinali

Nel video le parole di Papa Leone XIV

È il primo concistoro di Leone XIV, col Papa che invoca collegialità, finanche aiuto ai suoi cardinali, “aiutatemi nella guida della Chiesa, ne ho bisogno”, ha detto. Leone ha richiamato l'urgenza di riscoprire il Concilio Vaticano II con le sue riforme ed ha riannodato il filo del magistero dei pontefici da Paolo VI, che ha portato a termine il Concilio, passando per Giovanni Paolo II, Benedetto XVI fino a Francesco. Si è parlato anche della messa in latino, la celebrazione secondo il rito preconciliare, che tanto ha diviso gli animi nel corso del pontificato di papa Bergoglio, uno dei temi di discussione più forti del concistoro straordinario. Nell'omelia odierna, nella basilica di San Pietro insieme coi cardinali, Prevost ha ribadito che “non siamo qui a promuovere agende, personali o di gruppo, ma ad affidare i nostri progetti e le nostre ispirazioni al vaglio di un discernimento che ci supera”.

Nel video le parole di Papa Leone XIV







