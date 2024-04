MEDIORIENTE Netanyahu a Teheran: "aspetterete nervosi il nostro attacco"

Netanyahu afferma che "Israele risponderà all'attacco dell'Iran, ma lo farà in maniera saggia e non di pancia". Teheran dovrà aspettare "nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l'attacco", aggiunge il premier israeliano. "Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta ancora più forte", minacciano le forze armate dell'Iran. Fonti militari affermano che la Giordania ha concesso a Israele il suo spazio aereo per abbattere i missili lanciati domenica da Teheran. Quel giorno l'Iran ha chiuso per precauzione le sue centrali nucleari, rende noto l'Aiea.

La risposta all'Iran non metterà in pericolo i Paesi arabi della regione. Questa l'assicurazione - secondo la tv Kan - che Israele ha dato a Egitto, Giordania e agli Stati del Golfo informandoli che la sua azione contro l'Iran sarà effettuata in modo da non coinvolgere loro in una eventuale contro risposta da parte di Teheran. La mossa di Israele è arrivata dopo che i comandanti iraniani hanno minacciato lo Stato ebraico e i suoi alleati di un attacco maggiore se ci fosse stata una reazione armata israeliana ai 300 e passa droni e missili lanciati da Teheran.

