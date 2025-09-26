MEDIORIENTE Netanyahu all’ONU: discorso provocatorio tra fischi, applausi, uscita di delegati e accuse agli avversari "Dobbiamo terminare l'operazione contro Hamas", le parole del primo ministro israeliano, che ha anche mostrato la mappa aggiornata 'del terrore dell'Iran'

Netanyahu all’ONU: discorso provocatorio tra fischi, applausi, uscita di delegati e accuse agli avversari.

Benjamin Netanyahu ha pronunciato un discorso infuocato davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nei giorni in cui molti Stati, tra cui San Marino, stanno riconoscendo lo Stato di Palestina e la comunità internazionale sta intensificando la pressione su Israele riguardo ai crimini di guerra compiuti a Gaza.

Il clima al Palazzo di Vetro si è surriscaldato fin da subito: all’arrivo del primo ministro israeliano al podio, decine di rappresentanti diplomatici hanno abbandonato l’aula in segno di protesta, lasciando la sala in parte vuota. Altri hanno manifestato con fischi mentre il premier prendeva la parola. Non sono però mancati anche alcuni applausi durante il suo intervento.



In apertura, ha ricordato i successi di Israele contro l'Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria e contro i leader di Hamas a Gaza ed ha mostrato la sua 'mappa del terrore dell'Iran', da lui stesso aggiornata. Il cuore del discorso è stata l’affermazione che “Israele deve finire il lavoro a Gaza", frase pronunciata nonostante le crescenti condanne internazionali e le richieste di cessate il fuoco. Netanyahu ha contestato le accuse di genocidio e carestia nella Striscia, affermando che sono “bugie antisemite”, e ha sostenuto che Israele sta facendo il possibile per minimizzare le vittime civili.

Ha anche accusato gli Stati che riconoscono la Palestina di aver ceduto al terrorismo, definendo le decisioni come un “incentivo” alla violenza contro gli ebrei e gli innocenti. Critiche anche all’Autorità Palestinese, definita da Netanyahu “corrotta fino al midollo” per la sua gestione interna e assenza di elezioni. Il premier ha infine reso omaggio al Presidente americano Donald Trump, elogiandolo come un leader che comprende le “minacce comuni”.



