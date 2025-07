Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace. Intanto a Doha proseguono i negoziati per il cessate il fuoco

“Mentre parliamo, sta forgiando la pace in un Paese e in una regione dopo l’altra” . Con queste parole il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato ai giornalisti la scelta di candidare Donald Trump al Premio Nobel per la Pace.

I due leader si sono incontrati nella notte italiana a Washington per una cena privata alla Casa Bianca. In questa occasione, Netanyahu ha consegnato al presidente USA la lettera di nomina, sottolineando il suo ruolo nei processi di normalizzazione in Medio Oriente.

Nel corso del colloquio, Trump ha ribadito l’ottimismo circa una possibile tregua a Gaza, riferendo che Hamas è disponibile ai negoziati. Sul fronte diplomatico, Stati Uniti e Israele stanno esplorando soluzioni per la ricollocazione dei palestinesi sfollati, con l’appoggio di paesi partner, mentre contemporaneamente proseguono colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doha, finalizzati a un cessate il fuoco di circa 60 giorni e a uno scambio di ostaggi e prigionieri.

L’incontro ha toccato anche altri dossier sensibili: la recente offensiva congiunta contro siti nucleari iraniani, considerata da Netanyahu “una vittoria storica”, e le forniture militari all’Ucraina, rilanciate da Trump.

Resta però aperta la questione di un accordo duraturo: pur mostrando fiducia, i leader non hanno definito tempi certi né condizioni chiare per un cessate il fuoco stabile.