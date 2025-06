ESTERI Netanyahu: 'Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah'. Iran minaccia Gran Bretagna e Francia Per Teheran i negoziati sul nucleare sono ormai 'privi di significato'. Annullato Il nuovo round di colloqui Iran - Usa

Tra Israele e Iran è guerra aperta. E fa tremare il mondo. E' stata una notte di terrore, con forti esplosioni sia a Tel Aviv e Gerusalemme che nella capitale iraniana. Attacchi israeliani sono stati sferrati contro più di 400 obiettivi. Presi di mira siti nucleari, dove è stato distrutto un impianto per l'uranio arricchito, ma anche centri di comando, infrastrutture strategiche, e la residenza della Guida Suprema Ali Khamenei, rifugiatosi in un bunker. Secondo la tv iraniana, 60 persone, tra cui 20 bambini, sono morte in un bombardamento israeliano su un edificio residenziale.

Colpiti schieramenti difensivi nell'area di Teheran, a più di 1.500 chilometri dal territorio israeliano, a sua volta raggiunto da raffiche di missili balistici, che hanno provocato 3 morti e almeno 80 feriti. L'esercito iraniano annuncia che utilizzerà nei suoi prossimi attacchi 2.000 missili, un numero 20 volte superiore, e comunica di aver abbattuto il terzo caccia, del cui pilota non si hanno notizie.

“Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro” - afferma Papa Leone, che lancia un accorato appello "alla responsabilità e alla ragione". Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres chiede di mettere fine all'escalation, ma l'Iran tira dritto: "Risponderemo all'attacco per difendere la nostra sovranità e sicurezza nazionale" e minaccia Gran Bretagna e Francia: "Colpiremo le loro basi in Medio Oriente. Attaccheremo tutti i Paesi che difenderanno Israele". "Teheran è ancora in tempo per fare un accordo" sul nucleare – dice Trump – ma per l'Iran i negoziati con gli Stati Uniti sono ormai 'privi di significato' e Il nuovo round di colloqui previsto domani non ci sarà. Il Ministro degli Esteri Tajani, intanto, sottolinea le ragioni di Israele: “Teheran non può in alcun modo acquisire un'arma nucleare”. Ed è scontro con l'opposizione, che accusa il Governo di coprire le azioni di Netanyahu.

