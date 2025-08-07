TV LIVE ·
Netanyahu conferma a Fox News: "Vogliamo prendere l'intera Striscia di Gaza"

Riunito il Gabinetto di Sicurezza a Gerusalemme. Annunciate proteste di piazza. La Polizia di Tel Aviv si prepara ad una delle serate più complesse degli ultimi tempi

di Luca Salvatori
7 ago 2025

In un'intervista esclusiva a Bill Hemmer del canale Fox News, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, poco prima di riunire il Gabinetto di sicurezza per ottenere il via libera, ha dichiarato che il suo governo intende prendere l'intera Striscia di Gaza. Netanyahu ha anche affermato che Israele non vuole tenere Gaza, ma piuttosto stabilire un perimetro di sicurezza e consegnarla alle forze arabe che la governeranno "correttamente", garantendo agli abitanti di Gaza una vita dignitosa, senza minacciare Israele.

Ma ciò non è possibile fino a quando ci sarà Hamas. Il capo di stato maggiore e altri generali hanno espresso contrarietà all’operazione voluta da Netanyahu che è spalleggiato invece dai ministri dell'ultradestra. Contrari anche esponenti dell’opposizione, riservisti e famiglie degli ostaggi. La polizia di Tel Aviv si prepara intanto ad una delle serate più complesse degli ultimi tempi, con grandi manifestazioni di protesta. Centinaia di agenti, unità speciali e rinforzi da altre zone del Paese sono stati mobilitati per garantire l'ordine pubblico.

Per le famiglie degli ostaggi, protagoniste di un flash mob navale nel pomeriggio, di fronte alle coste di Gaza, l'invasione della Strscia è una decisione catastrofica.




