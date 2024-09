Netanyahu: " Gli Houthi pagheranno un caro prezzo"

Netanyahu, all'inizio della riunione di gabinetto della domenica, ha affermato che "gli Houthi dovrebbero sapere che chiunque cerchi di fare del male a Israele pagherà un caro prezzo". "Chi ha bisogno di un promemoria visiti il porto di Hodeida (in Yemen, attaccato nelle scorse settimane)", ha detto. "La situazione nel nord di Israele - ha poi spiegato il premier israeliano riferendosi agli attacchi di Hezbollah dal Libano - non continuerà ad essere tale: faremo tutto il necessario per riportare alle loro case i residenti sfollati. Io mi impegno a farlo, il governo si impegna. Non ci accontenteremo di qualcosa di meno".