Netanyahu, 'Hamas liberi gli ostaggi o sabato sarà guerra' Un ultimatum che ha ribadito anche il presidente degli Stati Uniti Trump

Netanyahu, 'Hamas liberi gli ostaggi o sabato sarà guerra'.

S'infiamma lo scontro sulla tregua a Gaza. 'Hamas liberi gli ostaggi entro sabato a mezzogiorno o sarà guerra', avverte il primo ministro israeliano Netanyahu che ha ordinato all'esercito di 'radunare le forze dentro e intorno alla Striscia di Gaza'. Un ultimatum ad Hamas che ha ribadito anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che due giorni da aveva minacciato 'l'inferno'.

Il re di Giordania ricevuto alla Casa Bianca: 'No allo sfollamento di Gaza'. Il tycoon minaccia il taglio degli aiuti. Il Papa contro il presidente americano: 'Deportare i migranti ferisce la dignità dell'uomo', scrive in una lettera ai vescovi Usa. La replica: 'Pensi alla sua Chiesa, il Vaticano ha un muro intorno'. L'Egitto ha reso noto di voler presentare una "visione" per la ricostruzione di Gaza che non preveda lo sfollamento dei palestinesi dalla Striscia.

