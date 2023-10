GAZA Netanyahu: "Nessun cessate il fuoco"

Netanyahu: "Nessun cessate il fuoco".

"Ogni Paese civile dovrebbe stare dalla parte di Israele e richiedere il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas senza condizioni, Israele non cesserà il fuoco": lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa. "C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra. Israele è pronto a combattere. Non abbiamo voluto noi questa guerra ma la porteremo a termine fino alla vittoria", ha aggiunto Netanuahu: "Liberate subito e senza condizioni gli ostaggi", ha ribadito. "Capisco le preoccupazioni dei familiari degli ostaggi - ha sottolineato -, ma la valutazione comune è che un'operazione di terra può creare la possibilità di liberare gli ostaggi. L'operazione di terra aumenta e crea più pressione":

