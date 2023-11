MEDIO ORIENTE Netanyahu su Gaza: “Gestiremo la sicurezza della Striscia anche dopo la guerra” Il primo ministro israeliano all'ABC ha detto che potranno esserci “piccole pause tattiche” per far entrare più aiuti umanitari

Netanyahu su Gaza: “Gestiremo la sicurezza della Striscia anche dopo la guerra”.

Netanyahu ribadisce che non ci sarà nessuna tregua a Gaza fino al rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. E afferma che Israele avrà "la responsabilità generale della sicurezza" della Striscia "per un periodo indefinito" una volta terminata la guerra.

In un’intervista alla televisione americana ABC, lo stesso Netanyahu ha detto che nella guerra con Hamas potranno esserci “piccole pause tattiche” per far entrare più aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, ma ha appunto escluso del tutto la possibilità di un cessate il fuoco generale.

Secondo Israele negli attacchi del 7 ottobre Hamas avrebbe preso più di 200 ostaggi israeliani e stranieri. Intanto l’esercito israeliano ha accerchiato e isolato dal resto della Striscia la città di Gaza, la più grande e importante, dove si ritiene che Hamas abbia le sue infrastrutture e basi principali.

È passato un mese dagli attacchi di Hamas in territorio israeliano e dall’inizio della conseguente risposta di Israele nella Striscia di Gaza, cominciata con un assedio e proseguita con l’attuale invasione di terra. Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, nei bombardamenti israeliani sulla Striscia sono state uccise più di 10mila persone. Negli attacchi di Hamas in territorio israeliano ne sono state uccise almeno 1.400.

Ieri arrivati a Gaza quasi 100 camion di aiuti da Rafah. Oggi è prevista una riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Tokyo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: