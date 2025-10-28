TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:10 Garanti: irricevibile anche il secondo referendum sull'UE 18:47 Nethanyahu ordina attacchi "immediati e potenti" sulla Striscia di Gza 18:44 Commissione Riforme Istituzionali: focus sulla giustizia con esperti in materia costituzionale 18:37 Mondiali Bocce U18: San Marino con Algeria, Austria e Perù 18:23 Università di San Marino, Petrocelli: “10 anni di crescita esponenziale” 18:00 BSM: Gatti, "L'Ente è il soggetto danneggiato" 17:54 Serie C, Massimo Andreatini: "Arezzo, Ravenna e Ascoli penso sarà lotta a tre" 17:05 Banche tassate, Feltri: "Non sono il settore più redditizio in Italia al momento" 13:41 Furto al San Marino Outlet Experience: arrestati tre giovani provenienti da Milano
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Nethanyahu ordina attacchi "immediati e potenti" sulla Striscia di Gza

28 ott 2025
Foto archivio RTV
Foto archivio RTV

Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano. Israele accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, entrato in vigore all’inizio di ottobre. Secondo fonti israeliane, militanti di Hamas a Rafah avrebbero aperto il fuoco con cecchini e missili anticarro contro le forze dell'Idf.

Hamas, tramite le Brigate Ezzedine Al-Qassam, annuncia che verrà rinviata la consegna del corpo di uno degli ostaggi, che era prevista in serata, dopo quelle che ha definito "violazioni" israeliane del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo