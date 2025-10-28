Nethanyahu ordina attacchi "immediati e potenti" sulla Striscia di Gza

Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano. Israele accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, entrato in vigore all’inizio di ottobre. Secondo fonti israeliane, militanti di Hamas a Rafah avrebbero aperto il fuoco con cecchini e missili anticarro contro le forze dell'Idf.

Hamas, tramite le Brigate Ezzedine Al-Qassam, annuncia che verrà rinviata la consegna del corpo di uno degli ostaggi, che era prevista in serata, dopo quelle che ha definito "violazioni" israeliane del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.







