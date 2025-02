LUTTO New Mexico: l'attore Gene Hackman e la moglie trovati morti nella loro casa

New Mexico: l'attore Gene Hackman e la moglie trovati morti nella loro casa.

L'attore statunitense Gene Hackman, vincitore di due premi Oscar, e sua moglie, la pianista Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro residenza di Santa Fe, New Mexico. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato il decesso della coppia, insieme al loro cane, e ha dichiarato che non ci sono indicazioni di atti criminali. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Hackman, 95 anni, ha avuto una carriera cinematografica di oltre sei decenni, durante la quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Oscar, quattro Golden Globe e due Bafta. Sua moglie, Betsy Arakawa, aveva 63 anni.

