New York, scontro tra aereo e mezzo dei pompieri: muoiono pilota e copilota all'aeroporto LaGuardia

Due persone hanno perso la vita nella notte in seguito a una collisione tra un aereo della Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York. A riferirlo è la Cnn, citando fonti delle forze dell’ordine: tra le vittime ci sono il pilota e il copilota del velivolo, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

A causa dell’incidente, lo scalo è stato temporaneamente bloccato: tutti i voli sono stati sospesi nelle prime ore della mattina, con cancellazioni e ritardi diffusi. La Federal Aviation Administration (Faa) ha disposto un ordine di stop alle operazioni, segnalando anche la possibilità di un’estensione del provvedimento.

I vigili del fuoco hanno parlato di un “incidente” che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista 4, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica. L’agenzia per la gestione delle emergenze di New York ha invitato i cittadini a prepararsi a disagi significativi nell’area, tra traffico rallentato, strade chiuse e forte presenza di mezzi di soccorso, raccomandando l’utilizzo di percorsi alternativi. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal sito dell’aeroporto, tutti i voli in partenza da LaGuardia risultano cancellati o in forte ritardo.









