TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:22 I Titans vincono al fotofinish: 61-60 contro Porto Sant'Elpidio 11:24 Terremoto di magnitudo 2.1 a sud-ovest di Rimini 09:28 New York, scontro tra aereo e mezzo dei pompieri: muoiono pilota e copilota all'aeroporto LaGuardia 07:56 Iran non cede a ultimatum, Trump si prepara al negoziato. Teheran: “Distruzione totale se Usa attaccano le centrali” 07:47 Italia al voto sul referendum, boom dell'affluenza: seggi aperti anche oggi fino alle 15 07:22 Breakfast San Marino: si arricchisce l'offerta informativa di RTV
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

New York, scontro tra aereo e mezzo dei pompieri: muoiono pilota e copilota all'aeroporto LaGuardia

Scalo bloccato e voli sospesi, disagi e cancellazioni in tutta l’area

23 mar 2026

Due persone hanno perso la vita nella notte in seguito a una collisione tra un aereo della Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York. A riferirlo è la Cnn, citando fonti delle forze dell’ordine: tra le vittime ci sono il pilota e il copilota del velivolo, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

A causa dell’incidente, lo scalo è stato temporaneamente bloccato: tutti i voli sono stati sospesi nelle prime ore della mattina, con cancellazioni e ritardi diffusi. La Federal Aviation Administration (Faa) ha disposto un ordine di stop alle operazioni, segnalando anche la possibilità di un’estensione del provvedimento.

I vigili del fuoco hanno parlato di un “incidente” che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista 4, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica. L’agenzia per la gestione delle emergenze di New York ha invitato i cittadini a prepararsi a disagi significativi nell’area, tra traffico rallentato, strade chiuse e forte presenza di mezzi di soccorso, raccomandando l’utilizzo di percorsi alternativi. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal sito dell’aeroporto, tutti i voli in partenza da LaGuardia risultano cancellati o in forte ritardo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo