New York Times: slitta la decisione sulla possibile incriminazione di Trump

Resta alta la tensione negli USA, in vista del possibile arresto di Donald Trump; per i presunti pagamenti “in nero” alla pornostar Stormy Daniels. Si temono tumulti, dopo l'invito dell'ex Presidente ai propri sostenitori a scendere in piazza. Consistenti misure di sicurezza a New York, Washington e altre città. Ma stando alle indiscrezioni del New York Times un'eventuale incriminazione sarebbe esclusa in queste ore. Saltata infatti la riunione odierna del gran giurì. Dai sondaggi intanto la fotografia di un Paese spaccato: circa la metà degli americani crede infatti che l'indagine sia politicamente motivata. Profondi gli effetti sulla politica; in casa repubblicana continua a calare il gradimento di Ron DeSantis, principale rivale di Trump. Che vanta invece il 54% dei consensi, ed è determinato a correre comunque per la Casa Bianca. Già un milione e mezzo in donazioni, per la sua campagna elettorale, da sabato ad oggi.

