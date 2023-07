Niger: assalto all'ambasciata francese. Italiani bloccati nella capitale

Il Niger è una polveriera pronta ad esplodere: l'Ecowas - il blocco delle nazioni dell'Africa occidentale – lancia ai golpisti l'ultimatum: sette giorni per restituire il potere al presidente Bazoum, oggi prigioniero. Altrimenti, sarà azione militare. Posizione sostenuta dagli Stati Uniti: “Il governo legittimo e democraticamente eletto deve essere immediatamente reintegrato". Si allinea l'Unione Europea, che - assicura l'Alto rappresentante Borrell - “appoggerà rapidamente e con decisione tutte le misure adottate da Ecowas”, mentre von der Leyen avverte: a rischio i profondi legami tra Ue e Niger.

Dal canto suo Berlino sospende sia il sostegno finanziario che il lavoro bilaterale per lo sviluppo. Migliaia le persone che hanno manifestato ieri a sostegno dei golpisti sotto l'ambasciata di Francia nella capitale Niamey, inneggiando alla Russia e a Putin, bruciando bandiere francesi, brandendo cartelli contro Emmanuel Macron, che "non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi in Niger", è il monito dell'Eliseo, mentre i golpisti lo accusano di voler "intervenire militarmente" per rimettere in carica il presidente eletto.

Quanto sta accadendo ricorda il Mali e il Burkina Faso, dove le giunte presero il potere, navigando su un diffuso sentimento antifrancese. Il Niger, finora alleato con le nazioni occidentali, diventa così il terzo stato del Sahel - area minata da attacchi terroristici dei gruppi legati allo Stato Islamico e ad Al-Qaeda - a vivere un golpe in appena tre anni. Lo stesso Cremlino si dice "favorevole" al "rapido ripristino dello stato di diritto" e "alla moderazione di tutte le parti in modo che non ci siano vittime" mentre la Farnesina sta seguendo il caso di due italiani rimasti bloccati in un hotel a Niamey. Italia in prima linea per affrontare la crisi. "Lavoriamo ad una soluzione diplomatica a tutela della democrazia” sottolinea il ministro degli Esteri Tajani. "Gli italiani in Niger sono poco meno di cento e non corrono alcun pericolo. La Farnesina li segue uno per uno, sono in sicurezza".