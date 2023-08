Niger: golpisti annunciano processo per “alto tradimento” nei confronti del Presidente deposto Bazoum Resta altissima la tensione, nell'intero Sahel, dopo il colpo di stato a Niamey

Situazione estremamente fluida, dopo il via libera - nei giorni scorsi – dell'Ecowas, ad un'operazione militare in Niger. I dubbi, circa la fattibilità di una simile opzione, sono stati in un qualche modo confermati dal rinvio del previsto vertice in Ghana dei Paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale. Domina l'incertezza, insomma, in queste ore; anche alla luce di prese di posizione di difficile lettura attribuite alla giunta golpista. Ieri news circa una presunta disponibilità a risolvere la crisi attraverso i canali diplomatici; questo almeno è ciò che aveva riferito il capo di una delegazione di religiosi nigeriani recatasi in visita a Niamey. Apertura che mal si concilia, però, con l'annuncio odierno dei militari nigerini: il Presidente deposto Bazoum – è stato detto – sarà perseguito per “alto tradimento”. Difficile immaginare una ripresa del dialogo in queste condizioni. Mentre nel Paese cresce il rischio – già segnalato da ONG – di una grave crisi alimentare, come conseguenza delle sanzioni imposte dopo il colpo di stato. Cui si aggiunge la minaccia jihadista; specie nella zona dei “3 confini”, situata tra Niger, Mali e Burkina Faso. Segnalati nuovi scontri, con la morte di 6 soldati e 10 “terroristi”. Proprio il pericolo rappresentato dalla violenza islamista, era stato uno dei pretesti inizialmente addotti dai golpisti per giustificare la cattura di Bazoum. Poi un repentino cambio di narrazione; facendo leva piuttosto sul risentimento di ampie fasce della popolazione nei confronti dell'ex potenza coloniale. E allora proteste davanti all'ambasciata francese, manifestazioni; con una costante presenza di bandiere russe. Mosca, insomma, vista come una sorta di anti-occidente. Da qui, per il Cremlino, l'opportunità di accrescere la propria penetrazione nel Continente; utilizzando magari uno strumento rodato come la Wagner, per evitare un coinvolgimento formale. In un messaggio su Telegram, Prigozhin avrebbe lasciato intendere una disponibilità – della sua compagnia di contractor - ad offrire i propri servizi ai leader golpisti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: