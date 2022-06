Sono almeno 50 le vittime di un attacco sferrato in una chiesa cattolica nel sudovest della Nigeria da un commando di uomini armati, durante la messa della domenica. Tra le vittime anche donne e bambini. Il commando avrebbe anche fatto uso di esplosivi. L'attacco non è stato ancora rivendicato. "Prega per le vittime e per il Paese" papa Francesco.