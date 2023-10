Nobel Chimica a Bawendi, Brus e Ekimov

Nobel Chimica a Bawendi, Brus e Ekimov.

Il Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato a Moungi Bawendi, nato in Francia, Louis E. Brus, nato negli Stati Uniti, e Alexey Ekimov, nato nell'ex Unione Sovietica. Il premio è stato assegnato per la scienza delle nanotecnologie, in particolare per la scoperta del quantum dot, i punti quantici, considerati la base per moltissime tecnologie, dalle comunicazioni all'ottica, ai futuri computer superveloci o la diagnosi per immagini per la biomedicina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: