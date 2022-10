Nobel Chimica a Bertozzi, Meldal, e Sharpless

Il Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Carolyn Bertozzi, Mortem Meldal e Barry Sharpless per lo sviluppo di tecniche per ingegnerizzare le molecole biologiche.

