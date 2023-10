Nobel Fisica 2023 ad Agostini, Krausz e L'Huiller per l'invenzione degli attosecondi

Il Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Agostini, Krausz e L'Huiller per l'invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell'elettronica. L'Accademia Reale delle Scienze ha premiato tre pionieri della ricerca sull'inifinitamente piccolo e che hanno messo a punto i primi strumenti per poter esplorare il mondo degli atomi e delle molecole. Pierre Agostini, di origini francesi, lavora negli Stati Uniti, nell' Ohio State University; l'ungherese Ferenc Krausz dirige in Germania l'Istituto Max Planck di ottica quantistica e Anne L'Huillier, anche lei di origini francesi, lavora nell'università svedese di Lund. È la quinta donna a ricevere questo riconoscimento.

