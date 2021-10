Nobel Medicina a Julius e Patapoutian

Il Nobel per la Medicina 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian. Sono stati premiati per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo. La scoperta premiata oggi con il Nobel ha aperto la strada la comprensione del modo in cui l'uomo riesce a percepire l'ambiente esterno attraverso le sensazioni percepite attraverso la pelle. Percezione del freddo e del caldo, come quella del tatto, sono legate a meccanismi molto antichi e cruciali per la sopravvivenza e le ricerche di David Julius e Ardem Patapoutian hanno per prime gettato una luce sul loro funzionamento.

