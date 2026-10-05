Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel: premiati i pionieri dell’optogenetica

Il Nobel per la Medicina 2026 è stato assegnato congiuntamente all’americano Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel, protagonisti delle scoperte che hanno gettato le basi dell’optogenetica, la disciplina che combina genetica e luce per studiare e controllare il comportamento delle cellule.

I tre scienziati sono stati premiati "per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica". Un percorso di ricerca che ha reso possibile osservare il funzionamento del cervello con un livello di precisione prima impensabile, fino ad "accendere" o "spegnere" l’attività di specifiche cellule nervose in un organismo vivente.

Alla base della rivoluzione scientifica ci sono gli studi di Hegemann e Nagel sulla canalerodopsina, una proteina sensibile alla luce che, introdotta nelle cellule, permette di modificarne l’attività attraverso impulsi luminosi. Le ricerche dei due scienziati, provenienti dalla biochimica e dalla biologia, hanno così aperto la strada a nuove possibilità nello studio dei sistemi cellulari.

Il passaggio decisivo verso le neuroscienze è arrivato con Karl Deisseroth, che ha trasferito il gene della canalerodopsina nelle cellule nervose dei ratti, riuscendo a generare un segnale nervoso illuminandole con luce blu. Successivi esperimenti hanno permesso di utilizzare questo particolare "interruttore" luminoso anche nel cervello di animali vivi.

L’optogenetica è oggi impiegata nei laboratori di tutto il mondo per comprendere in maniera sempre più dettagliata il funzionamento dei circuiti cerebrali e studiare, tra gli altri aspetti, come il cervello organizza emozioni e ricordi.

Deisseroth, 55 anni, dirige dal 2004 il proprio laboratorio all’Università di Stanford. Nagel, 73 anni, è professore all’Università di Würzburg, mentre Hegemann, 72 anni, insegna Biochimica sperimentale all’Università Humboldt di Berlino.







