Nobel per la pace a Narges Mohammadi, lo ritirano i figli

Non c'è. Non può esserci l'iraniana Narges Mohammadi a Oslo per ricevere il Nobel per la pace. Per il regime degli ayatollah è una grave minaccia all'ordine pubblico perché difende i diritti delle donne è contraria all'obbligo di indossare il nijab e si batte contro la pena di morte: per questo è stata condannata a 31 anni di prigione e 154 frustate. Il premio è stato ritirato dai due figli gemelli di Narges Mohammadi, Kiana e Ali, che hanno letto il coraggioso messaggio di ringraziamento scritto dalla madre rinchiusa in cella. Parole di condanna per il regime iraniano, definito misogino e tirannico. "Sono fiduciosa – conclude Narges Mohammadi - che la luce della libertà e della giustizia risplenderà luminosamente sulla terra d'Iran. In quel momento, festeggeremo la vittoria della democrazia e dei diritti umani sulla tirannia e il totalitarismo e l'inno del trionfo del popolo sulle strade d'Iran risuonerà in tutto il mondo".

