Nord Stream forse irrecuperabile, prezzo gas si impenna Nato, incidente Nord Stream appare sabotaggio sconsiderato

I gasdotti Nord Stream danneggiati potrebbero risultare inutilizzabili per sempre, secondo la Germania. Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni dellle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2: afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. Allo stesso tempo, il sismologo Björn Lund non esclude che possa essersi verificata una terza detonazione. Come riferiscono i quotidiani svedesi.

E il prezzo del gas vola a 207 euro al megawattora. La Commissione europea pensa intanto a un price cap solo sul gas russo e non a tutto quello importato dall'Ue, come chiesto invece da 15 paesi tra cui l'Italia.

"Il danneggiamento dei gasdotti Nordstream 1 e Nordstream 2 nelle acque internazionali del Mar Baltico desta profonda preoccupazione: tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili". Lo dichiara una nota del Consiglio Atlantico, sottoscritta anche da Svezia e Finlandia, alleati entranti.

