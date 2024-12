GRAVE INCIDENTE Norvegia, bus in un lago con 58 persone a bordo: almeno 3 morti In corso una maxi operazione di soccorso

E' di tre morti il primo bilancio del grave incidente di autobus che ha coinvolto 58 persone nel comune di Hadsel, nel nord della Norvegia. Lo riferisce la polizia del Nordland in un comunicato stampa citato dal media norvegese Vg, nel quale si precisa che altre quattro persone sono gravemente ferite.

L'autobus è uscito fuori strada, forse per le strade ghiacciate, ed è finito nel lago Åsvatnet, vicino a Raftsundet, ricostruisce la polizia, aggiungendo che diversi passeggeri sono stati messi in salvo in una scuola vicina. Secondo la compagnia di autobus Boreal, ad essere coinvolto nell'incidente è un autobus di linea. Sempre la polizia ha precisato che a bordo del veicolo c'erano complessivamente 58 passeggeri, alcuni di loro cittadini stranieri.

