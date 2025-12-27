Notte di bombardamenti in Ucraina, oggi telefonata fra Trump, Zelensky e Von del Leyen

Notte di bombardamenti in Ucraina, oggi telefonata fra Trump, Zelensky e Von del Leyen.

Una nuova notte di bombardamenti ha colpito Kiev e diverse aree dell’Ucraina, con un bilancio di feriti e danni a edifici residenziali e infrastrutture. Potenti esplosioni sono state udite nella capitale nelle prime ore del mattino mentre era in vigore un’allerta aerea su tutto il territorio nazionale. Le autorità ucraine hanno segnalato il lancio di missili ipersonici Kinzhal, oltre a missili balistici Iskander e da crociera Kalibr, diretti in particolare verso Kiev e la sua regione. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi mentre le forze di difesa aerea erano in azione.

Secondo quanto riferito dai media ucraini, le esplosioni sono state avvertite in vari quartieri della città e anche nell’Oblast’ di Kiev, dove si sono registrate interruzioni di corrente, in particolare nell’area di Brovary. L’amministrazione militare regionale ha denunciato danni a cantieri edili, aziende e abitazioni civili, ribadendo che gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture e case. Il bilancio provvisorio parla di quattro feriti a Kiev, tre dei quali ricoverati in ospedale, mentre un’altra persona è rimasta ferita nella regione di Ivano-Frankivsk. Incendi e caduta di detriti sono stati segnalati in diversi distretti della capitale, ma i servizi di emergenza risultano pienamente operativi.

Sul piano politico e diplomatico, la giornata è segnata da un’importante serie di contatti internazionali. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parteciperà a una chiamata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e altri leader dell’Unione europea. Il confronto avviene alla vigilia dell’incontro previsto a Mar-a-Lago tra Zelensky e Trump, annunciato per proseguire i negoziati legati a un possibile accordo con la Russia, sulla base di un piano in venti punti elaborato nei recenti colloqui tra Washington e Kiev e inviato a Mosca.

Trump, secondo quanto riportato dai media statunitensi, si è detto ottimista sulla possibilità di arrivare a una soluzione del conflitto, pur definendolo il più complesso tra quelli affrontati finora. La Casa Bianca ha confermato che l’incontro con Zelensky si terrà domani alle 21 ora italiana nella residenza del presidente in Florida. Intanto, sul fronte militare, Reuters riferisce che la Russia starebbe probabilmente posizionando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un’ex base aerea nella Bielorussia orientale, un’ipotesi che rafforzerebbe ulteriormente la capacità di proiezione missilistica di Mosca verso l’Europa, secondo analisi basate su immagini satellitari e valutazioni dell’intelligence statunitense.

