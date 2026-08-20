GUERRA RUSSO-UCRAINA Notte di fuoco su Kiev: almeno 12 morti e 33 feriti. Colpito un ospedale pediatrico Massiccio attacco russo con droni e missili balistici sulla capitale. Incendi e crolli in diversi quartieri, soccorritori al lavoro tra le macerie

Notte di fuoco su Kiev: almeno 12 morti e 33 feriti. Colpito un ospedale pediatrico.

Una nuova notte di bombardamenti sulla capitale ucraina. Un massiccio attacco russo condotto con droni e missili balistici ha colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, provocando almeno sei morti e 33 feriti. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi mentre proseguono le operazioni dei soccorritori.

Le esplosioni hanno interessato diverse zone della città. Edifici residenziali sono stati danneggiati, sono divampati incendi e in alcuni punti si sono verificati crolli, con persone rimaste bloccate. Durante l'attacco le autorità hanno ripetutamente invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. Tra le strutture colpite c'è anche un ospedale pediatrico. A riferirlo è stato il sindaco della capitale Vitali Klitschko.

Le prime informazioni diffuse durante la notte parlavano inizialmente di almeno una vittima e diversi feriti, mentre con il passare delle ore il bilancio è aumentato. Squadre di emergenza, vigili del fuoco e personale sanitario sono intervenuti nei quartieri interessati dai bombardamenti.





I più letti della settimana: