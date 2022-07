MIGRANTI Notte di sbarchi in Sicilia, soccorso peschereccio con 500 profughi, 5 morti

Notte di sbarchi in Sicilia, soccorso peschereccio con 500 profughi, 5 morti.

Due mezzi della Capitaneria di Porto sono approdati sul molo Norimberga di Messina, dopo avere soccorso un peschereccio al largo della Libia con a bordo 500 migranti. A Messina ne sono sbarcati solo 179, oltre alle salme di cinque persone decedute per cause non ancora accertate, riporta ANSA.



Notte di sbarchi anche a Lampedusa. Altri 111 afghani, pakistani, sudanesi, etiopi, somali, nigeriani, senegalesi ed eritrei sono arrivati sulla terraferma: è il sedicesimo sbarco dalla mezzanotte sull'isola delle Pelagie. Dalla mezzanotte, sull'isola, sono arrivate complessivamente 522 persone. Ieri, invece, c'erano stati un totale di 13 approdi con poco meno di 350 persone. L'hotspot è di nuovo in piena emergenza. Al momento, a quanto pare, non sono previsti trasferimenti per provare ad alleggerire la struttura di prima accoglienza che ha una capienza massima di 350 posti.

