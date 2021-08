Nuova esplosione a Kabul, nella zona dell'aeroporto

Una nuova esplosione a Kabul sarebbe avvenuta nell'area dell'aeroporto. Alcuni testimoni riferiscono di almeno un razzo che avrebbe centrato una zona residenziale nell'area di Khajeh Baghra, non lontano dallo scalo. L'allerta per il rischio di nuovi attacchi era rimasta alta, dopo la risposta Usa all'attacco contro l'aeroporto di Kabul. L'ambasciata americana aveva parlato di una nuova "minaccia credibile" proprio nei pressi dello scalo ma anche in suolo americano.





Il prorettore dell'ateneo romano de La Sapienza, Bruno Botta, in un'intervista al Gr Rai ha lanciato un allarme per ottantuno studentesse afghane della Sapienza bloccate nella capitale, anche se erano sulla lista del Ministero della Difesa per il trasferimento in Italia. "A causa dell'attentato di tre giorni fa non sono riuscite a entrare in aeroporto. Sono dovute tornare indietro. Con loro ci sono anche alcuni bambini", ha detto Botta. Il ministro dell'Istruzione talebano ha annunciato intanto che d'ora in avanti nell'università dell'Afghanistan le studentesse e gli studenti saranno divisi, in classi separate.



Appello anche dal direttore regionale dell'Unicef, George Laryea-Adjei : "Non possiamo abbandonare i bambini nel momento del bisogno". L'organizzazione umanitaria stima che in 300mila siano stati costretti a lasciare le loro case, anche mentre dormivano, in seguito all'arrivo dei talebani e nella fretta di lasciare il Paese. Sempre secondo l'Unicef, un milione di bambini sotto i 5 anni soffrirà di malnutrizione grave, pericolosa per la vita, e oltre 4 milioni, tra cui 2,2 milioni di ragazzine, sono fuori dalla scuola.