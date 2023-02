Nuova forte scossa in Turchia: migliaia le vittime. Il mondo si mobilita

Un palazzo è collassato a Diyarbakir mentre stavano intervenendo le squadre di soccorso

Un'altra forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.5, ha colpito il sudest della Turchia negli ultimi minuti. Lo riporta l'Istituto geofisico Usa Usgs.



"Stiamo affrontando il più grande terremoto che abbiamo visto in 24 anni in questa regione. Finora si sono verificate 100 scosse di assestamento. Circa 53 di loro sono più di 4 gradi (sulla scala Richter). Sette di loro sono più di 5 gradi. Possiamo dire che questi terremoti continueranno nei prossimi giorni". Lo afferma il Haluk Özener, direttore dell'osservatorio Kandilli e istituto di ricerca sui terremoti, come riporta la Bbc in lingua turca.



Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la notte scorsa il sud della Turchia e il nord della Siria è salito ad almeno 1500 morti: è quanto emerge dai conteggi nei due Paesi. Finora in Turchia si registrano almeno 912 vittime mentre in Siria un totale di almeno 446 tra zone controllate dal governo (326) e aree controllate dai ribelli (oltre 120).

Anche i satelliti della costellazione europea Copernicus e nella costellazione Cosmo Sky-Med sono stati attivati per fornire supporto ai soccorsi per il terremoto di magnitudo 7.8 che alle 2:17 ora italiana ha colpito l'area sud-orientale della Turchia, al confine della Siria. L'arrivo delle prime immagini satellitari dell'area colpita è previsto nelle prossime ore, al massimo per l'alba di domani mattina.



Il presidente della Mezzaluna Rossa in Turchia, Kerem KÕnÕk, ha invitato i cittadini di tutto il paese a donare il sangue sottolineando che tutte le scorte sono state inviate nelle regioni colpite dal terremoto. Lo riporta Hurriyet.



Al momento "non risultano feriti o morti tra i connazionali" nelle zone colpite dal sisma in Turchia e Siria. Lo rendono noto fonti della Farnesina.

"Ho appreso con profonda tristezza e seguo con attenzione le notizie sul sisma che ha così gravemente colpito la zona sud orientale della Turchia, causando numerosissime vittime e feriti - ha scritto Sergio Mattarella al presidente turco Erdogan - In questo momento di lutto l'Italia è vicina, con sentimenti di partecipe solidarietà, al dolore dell'amico popolo turco. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti - cui auguriamo un pronto ristabilimento - e alle squadre di soccorso".



Il Dipartimento della Protezione Civile comunica che è stato revocato l'allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al sisma registrato alle ore 02.17. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'Ingv. È ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30.

Guarda le immagini di un palazzo collassato a Diyarbakir mentre stavano intervenendo le squadre di soccorso