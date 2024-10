TRUMP E MUSK Nuova iniziativa di Musk per Trump: la “lotteria” potrebbe essere illegale Esperti: “La legge vieta di pagare una persona per votare”

L'operazione di Musk per portare voti al tycoon è semplice: ogni elettore registrato della Pennsylvania che abbia firmato una petizione promossa dal super Pac di Musk, può essere pescato, ogni giorno, per ricevere un milione di dollari “a caso”. Questa operazione potrebbe essere illegale, secondo gli esperti interpellati da Nbc News. La lotteria rientra in una zona grigia, potrebbe violare la legge elettorale che vieta di pagare qualcuno per votare, eppure l'espediente di Musk è stato che la firma alla petizione non richiede alcuna appartenenza partitica specifica. Tecnicamente, quindi, il milione di dollari non viene dato per votare Trump. L'operazione verrà comunque messa sotto esame da parte dei giuristi.

