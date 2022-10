Nuove sanzioni Ue alla Russia che risponde con lo stop alle forniture di petrolio ai paesi che impongono price cap

Crescono di ora in ora le tensioni tra Russia e occidente. L'Europa ha trovato l'accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni, l'ottavo, per colpire Mosca tra cui spicca il price cap al petrolio. La Russia risponde interrompendo le forniture di petrolio ai paesi che lo imporranno. L'alto rappresentante della politica estera UE Josep Borrell esprime intanto preoccupazione sugli sviluppi degli scontri: “La guerra – dice - è entrata in una nuova fase pericolosa. Ora serve una politica estera chiara verso l'Ucraina mentre prima era sussidiaria alla nostra politica verso la Russia perché dipendenti dall'energia di Mosca”. Sono 53mila i cittadini russi entrati nell'Unione Europea nell'ultima settimana, in calo del 20% rispetto a quella precedente. Il presidente russo Putin ha firmato le quattro leggi che ratificano l'annessione alla Federazione Russa delle regioni ucraine occupate di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Emanato inoltre un decreto che inserisce formalmente la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia nella lista degli asset federali del Cremlino. L'obiettivo principale, spiegano da Mosca, è quello di garantire "la sicurezza nucleare" e "il normale funzionamento della centrale”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: