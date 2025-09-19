TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:26 Aperta l'edizione 2025 di Sport in Fiera 19:02 Riforma Igr, sindacati: "Gatti prova a sgonfiare lo sciopero, necessaria una caccia a evasori e grandi debitori" 18:45 Il grande imprenditore Tilman J. Fertitta è il nuovo ambasciatore USA a San Marino 18:23 Calcio, tutto pronto per la Special Cup 2025 18:01 Billie Jean King Cup, l'Italia è di nuovo in finale 17:36 Dagli scarti agricoli al compost, Barulli (UGRAA): “Pratica strategica per un sistema sostenibile” 17:35 La diaspora cisgiordana del cuore 15:02 Renzo Francioni Campione Sammarinese Veterani 14:06 Il Cio visita il villaggio olimpico. Coventry: "Strutture bellissime" 13:12 Separazione delle carriere, per l'opposizione fa parte "di una logica di scambio tra partiti di governo"
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Nuove tensioni Nato-Mosca: jet russi nei cieli dell'Estonia. Von der Leyen: "Stop al gas da Mosca"

19 set 2025
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Ancora tensione tra Russia e Nato. L'Alleanza interviene dopo aver intercettato alcuni jet russi che violavano lo spazio aereo dell'Estonia. "L'ennesimo esempio - attacca l'Alleanza - del comportamento sconsiderato di Mosca e della capacità di risposta alleata". Solidarietà da Bruxelles all'Estonia. "Risponderemo con determinazione a ogni provocazione - afferma la presidente della Commissione Ue, von der Leyen - investendo al contempo in un rafforzamento del fianco orientale".

Europa che ha adottato il 19mo pacchetto di sanzioni contro Mosca. "E' venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia", afferma la presidente della Commissione Ue che annuncia l'intenzione di fermare le importazioni. Gli europei saranno al sicuro quest'inverno, dichiara von der Leyen, grazie alle iniziative nell'ambito del REPowerEU.  




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo