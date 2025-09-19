CONFLITTI Nuove tensioni Nato-Mosca: jet russi nei cieli dell'Estonia. Von der Leyen: "Stop al gas da Mosca"

Ancora tensione tra Russia e Nato. L'Alleanza interviene dopo aver intercettato alcuni jet russi che violavano lo spazio aereo dell'Estonia. "L'ennesimo esempio - attacca l'Alleanza - del comportamento sconsiderato di Mosca e della capacità di risposta alleata". Solidarietà da Bruxelles all'Estonia. "Risponderemo con determinazione a ogni provocazione - afferma la presidente della Commissione Ue, von der Leyen - investendo al contempo in un rafforzamento del fianco orientale".

Europa che ha adottato il 19mo pacchetto di sanzioni contro Mosca. "E' venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia", afferma la presidente della Commissione Ue che annuncia l'intenzione di fermare le importazioni. Gli europei saranno al sicuro quest'inverno, dichiara von der Leyen, grazie alle iniziative nell'ambito del REPowerEU.

